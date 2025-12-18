„Superhelden“ im Teilmarkt Kennedydamm
Club-Deal für Family Offices: Die Developer kaufen „Fantastic 44“ zurück
Die Die Developer haben das Bürogebäude „Fantastic 44“ in Düsseldorf-Kennedydamm als Club-Deal für zwei Family Offices übernommen. Die DGNB-Gold-zertifizierte Immobilie mit rund 12.500 m² Fläche ist bereits zu 60 % vermietet – auch an die Käufer selbst, die die Immobilie in 2017/2018 umfassend sanierten und damals an den von BNP Paribas REIM gemanagte Fonds NEIF III Fund (Next Estate Income Fund III) verkauften [wir berichteten].
„Die Marktphase und der Vermietungsstand des Fantastic 44 bieten antizyklisch große Chancen, die wir gemeinsam mit unseren Investoren nutzen wollen“, kommentiert Stefan H. Mühling, Geschäftsführer von Die Developer den Rückkauf.
Die erstklassige Immobilie in der Rolandstraße 44 wurde 2018 fertiggestellt, umfasst rund 12.500 m² vermietbare Fläche und ist mit einer DGNB-Gold-Zertifizierung ausgezeichnet. In 2017 sicherte sich BNP Paribas REIM Germany das Objekt im Auftrag des NEIF III. Das zehngeschossige Gebäude überzeugt durch moderne Architektur, hohe Flexibilität und eine außergewöhnliche Gebäudequalität. Aktuell sind rund 60 % der Flächen vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem Oracle, Redevco, das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), Sedus sowie Die Developer selbst. Auf dem neunten Obergeschoss betreibt Place to be seit vielen Jahren erfolgreich die höchstgelegene Eventfläche Düsseldorfs.
Der Teilmarkt Kennedydamm erfährt in den nächsten Jahren durch die zahlreichen Projekte einen nachhaltigen Transformationsprozess, der den Bürostandort hin zu einem multifunktionalen, urbanen Quartier entwickeln wird. Eines dieser Quartiere wird von Die Developer als Service-Developer an der Hans-Böckler-Straße im Auftrag der Evangelischen Kirche im Rheinland umgesetzt und trägt den Titel „New Heart on the block“ [wir berichteten]. Es gilt als Zukunftsprojekt und wird dem Stadtteil einen neuen Impuls geben, von dem auch das „Fantastic 44“ direkt profitiert.