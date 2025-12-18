Club-Deal für Family Offices: Die Developer kaufen „Fantastic 44“ zurück

Die Die Developer haben das Bürogebäude „Fantastic 44“ in Düsseldorf-Kennedydamm als Club-Deal für zwei Family Offices übernommen. Die DGNB-Gold-zertifizierte Immobilie mit rund 12.500 m² Fläche ist bereits zu 60 % vermietet – auch an die Käufer selbst, die die Immobilie in 2017/2018 umfassend sanierten und damals an den von BNP Paribas REIM gemanagte Fonds NEIF III Fund (Next Estate Income Fund III) verkauften [wir berichteten].

