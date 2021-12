CLS vermietet über 8.500 m² in Deutschland

CLS Holdings hat mehrere Neuvermietungen über insgesamt 8.535 m² in Köln, Essen, Berlin und München abgeschlossen. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

.

In Essen zeichnete der Bestandshalter für das Multi-Tenant-Objekt The Brix einen langjährigen Mietvertrag über zehn Jahre mit einem Bildungsträger, welcher insgesamt 2.607 m² in der Immobilie in der Kruppstraße 16 mietet. BNP Paribas Real Estate war bei der Anmietung sowohl für den Eigentümer also auch für den Mieter exklusiv beratend tätig. CLS hat das Objekt im April dieses Jahres mit einem Leerstand von rund 28 Prozent erworben [wir berichteten]. Die Leerstandsreduktion erfolgt damit schneller als im Businessplan vorgesehen und unterstreicht die sehr gute Lage der Immobilie in fußläufiger Nähe zum Essener Hauptbahnhof.



In Berlin konnte CLS für das Objekt Adlershofer Tor einen Sieben-Jahres-Mietvertrag über 1.317 m² abschließen. Neuer Mieter ist die renommierte Humboldt-Universität zu Berlin. Mit dem Mietabschluss ist die Immobilie nun vollständig vermietet. Der Investor hat das Adlershofer Tor an der Rudower Chaussee 12 im Jahr 2006 erworben und als moderne Multi-Tenant-Immobilie im Hochtechnologiepark Adlershof erfolgreich repositioniert. Über das umfangreiche Nahverkehrsangebot ist die Immobilie bestens an die Berliner Innenstadt und den neuen Großstadtflughafen BER angebunden. Hierbei hat Cushman & Wakefield die Anmietung beratend vermittelt.



Zudem hat das Unternehmen zwei weitere Mietverträge über insgesamt 1.275 m² für das Flexion in der Kaiserin-Augusta-Allee 112-113 in Berlin sowie das Ideenwerk in der Unterhachinger Straße 75 in München gezeichnet. Bereits Anfang November meldete CLS einen erfolgreichen Mietabschluss über 3.336 m² im Office Connect [wir berichteten]. Eine Behörde des Landes Nordrhein-Westfalen mietet die Flächen in der Immobilie im Kölner Airport Businesspark langfristig an.



„Diese signifikanten Abschlüsse in den vergangenen Wochen mit renommierten Mietern sind ein herausragender Erfolg für unser Team in Deutschland. Sie zeigen, dass trotz der Pandemie die Nachfrage nach qualitativen und nachhaltigen Büroflächen mit guter Verkehrsanbindung Fahrt aufnimmt. Das gilt insbesondere für Standorte in den B-Lagen der Top-7-Städte sowie den A-Lagen von B-Städten. Dort sehen wir in Deutschland weiterhin attraktive Investmentmöglichkeiten und Wertsteigerungspotenzial über Refurbishments“, sagt Fredrik Widlund, Chief Executive Officer bei CLS Holdings plc.



„Wir freuen uns über die Vertragsabschlüsse, die die Qualität unseres Portfolios und die Stärke unseres aktiven Asset Management-Ansatzes unterstreichen. Mit diesem haben wir die Objekte als attraktive Bürostandorte in den jeweiligen Teilmärkten positionieren und die Leerstände in kurzer Zeit deutlich reduzieren können“, ergänzt Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings plc. „Der Trend zu ‚Working from Home‘ ändert nichts an der grundsätzlichen Nachfrage nach Büroflächen. Vielmehr rückt er die Nutzerbedürfnisse und die Qualität sowie eine flexible Nutzung der Flächen und des Gebäudeumfelds in den Vordergrund. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld zahlt sich daher unser Ansatz, der auf eine enge Zusammenarbeit mit den Mietern fußt, aus. CLS ist gut aufgestellt, auf die sich verändernden Nutzerbedürfnisse schon jetzt individuell und mit zugeschnittenen Konzepten einzugehen. Daran wollen wir künftig auch mit unserem neuen Flex Office-Raumkonzept weiter anschließen.“