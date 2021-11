CLS vermietet über 3.000 m² im Kölner „Office Connect“

CLS Holdings plc freut sich über einen weiteren renommierten Mieter im „Office Connect“ im Kölner Airport Businesspark. Eine Behörde des Landes Nordrhein-Westfalen hat einen 10-Jahres-Mietvertrag für insgesamt 3.336 m² in der Multi-Tenant-Immobilie unterzeichnet.

.

Das Objekt an der Von-der-Wettern-Straße 27 verfügt über insgesamt rund 13.000 m² vermietbare Fläche, die sich über elf Stockwerke erstreckt. Daran angeschlossen ist ein weiteres fünfgeschossiges Gebäude. Neben modernen Büroflächen befindet sich im Erdgeschoss der Immobilie ein beliebtes Restaurant.



„Die Büroräume sind flexibel nutzbar und weisen eine hohe Aufenthaltsqualität auf. In Zukunft wird die bereits hohe Nachfrage nach solchen hochwertigen Flächen, die individuell zugeschnitten werden können, noch weiter zunehmen. Damit gehen wir auf die sich verändernden Nutzerbedürfnisse schon jetzt ein“, sagt Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings plc.



CLS hat das „Office Connect” 2019 für 30,5 Mio. Euro erworben [wir berichteten] und im Anschluss neu positioniert. Das Gebäude ist hervorragend gelegen, sowohl die Kölner Innenstadt als auch der Flughafen Köln/Bonn sind per Auto in wenigen Minuten erreichbar. Die Räumlichkeiten für den neuen Mieter werden um- und ausgebaut. CLS vermietet dafür zudem 70 Stellplätze an die Behörde. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ebenfalls ideal, da der S-Bahn-Anschluss nur 150 Meter entfernt ist.



Larbig & Mortag Immobilien GmbH war als Eigentümervertreter für die CLS tätig.