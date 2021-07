CLS vermietet 1.500 m² im Kölner Office Connect

CLS Holdings hat zwei Neumieter für das „Office Connect“ in Köln gewonnen, die insgesamt 1.500 m² in der Büroimmobilie an der Von-der-Wettern-Straße 27 anmieten.

Der Landesverband freie ambulante Krankenpflege NRW e.V. (LfK) hat einen langfristigen Mietvertrag über sieben Jahre unterzeichnet und mietet rund 1.186 m² im 10. und 11. Obergeschoss der Immobilie. Als weiteren Neumieter hat CLS den führenden IT-Trainingsanbieter New Horizons gewonnen, der eine Fläche von 322 m² im 10. Obergeschoss des Gebäudes anmieten wird. Die Länge des Mietvertrags beläuft sich auf fünf Jahre. Larbig & Mortag Immobilien GmbH war als Leadmakler tätig.



CLS hat das „Office Connect” 2019 erworben [wir berichteten]. Die Multi-Tenant-Immobilie, die im Kölner Airport Businesspark liegt, verfügt über insgesamt rund 13.000 m² vermietbare Fläche. Diese verteilt sich auf ein elfstöckiges Hochhaus sowie ein daran angeschlossenes fünfgeschossiges Gebäude. Neben modernen Büroflächen, die flexibel konfigurierbar sind, befindet sich im Erdgeschoss der Immobilie ein beliebtes Restaurant. Sowohl die Kölner Innenstadt als auch der Flughafen Köln/Bonn sind per Auto in wenigen Minuten erreichbar. Darüber hinaus ist die Immobilie hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. In direkter Umgebung befindet sich ein gutes Nahversorgungsangebot sowie umfangreiche Parkanlagen und Grünflächen.



„Wir freuen uns über zwei weitere renommierte Mieter für das ‚Office Connect‘. Das sind tolle Erfolge für unser Asset Management-Team und eine Bestätigung unseres aktiven, intensiven Management-Ansatzes, mit dem wir die Immobilie als attraktive Büroadresse im Airport Businesspark positioniert haben“, sagt Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings. „Der Standort in diesem aufstrebenden Büroquartier punktet nicht nur mit seiner hervorragenden Verkehrsanbindung. Flexible Flächenkonfigurationen, die auf die jeweiligen Mieterbedürfnisse schnell und einfach zugeschnitten werden können, sowie eine ansprechende Aufenthaltsqualität in und um die Büroräumlichkeiten herum, gehören mittlerweile zu den wichtigsten Standortfaktoren für viele Büronutzer.“