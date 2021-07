CLS veräußert Büroimmobilien in Wiesbaden und Hamburg für 10 Mio. Euro

CLS Holdings plc. treibt die Optimierung seines Deutschland-Portfolios mit Fokus auf Büroobjekte mit Entwicklungspotenzial in attraktiven B-Lagen weiter voran und veräußert zwei Büroimmobilien in Hamburg und Wiesbaden für insgesamt rund 10 Millionen Euro.

.

Bei dem Objekt in Hamburg handelt es sich um eine Single-Tenant-Büroimmobilie in der Frohbösestraße. Das Closing der Transaktion erfolgte bereits im Mai. Die Immobilie wurde 2003 errichtet und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 2.000 m², die langfristig an einen bonitätsstarken Mieter vergeben ist. Angermann begleitete den Verkauf als Makler und AHB Rechtsanwälte war auf rechtlicher Seite bei der Transaktion beratend tätig.



Die Immobilie in Wiesbaden ist ein 2001 errichtetes Multi-Tenant-Büroobjekt am Kreuzberger Ring 24 im Stadtteil Erbenheim, das CLS im Jahr 2017 im Rahmen eines Portfoliokaufs von der Züblin Immobilien Holding AG erworben hatte [wir berichteten]. CLS strebt den Abschluss der Transaktion noch im Juli an. Das Objekt umfasst eine vermietbare Fläche von ca. 3.700 m², befindet sich allerdings nicht in einem der Kernmärkte von CLS in Deutschland. Bei der Transaktion waren die Steinbauer Immobilien GmbH als exklusiver Makler und Zirngibl, rechtlich beratend tätig.



„Die Transaktionen sind Ergebnis der kontinuierlichen Optimierung des Deutschland-Portfolios von CLS. So schaffen wir nicht nur einen Mehrwert für unsere Investoren, sondern setzen auch neue Mittel frei, um gezielt in die Weiterentwicklung unseres Bestands sowie in Neuankäufe von renditestarken Büroobjekten mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial zu reinvestieren. Insbesondere in gut angebundenen B-Lagen der deutschen Metropolen sehen wir weiterhin attraktive Opportunitäten auf dem Büroimmobilienmarkt. Diese Standorte dürften künftig von einer höheren Flächennachfrage von Büromietern profitieren, die auf der Suche nach attraktiv bepreisten, qualitativ hochwertigen und flexibel nutzbaren Büroflächen sind“, sagt Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings plc. „Die beiden Verkäufe sind tolle Erfolge für unser Team, das die beiden Objekte im Rahmen der aktiven Asset Management-Strategie von CLS erfolgreich im Markt positioniert hat. Das gilt insbesondere für die Immobilie in Hamburg, die gezielt weiterentwickelt werden konnte“, ergänzt Florian Voigt, Head of German Asset Management bei CLS Holdings plc.