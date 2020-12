CLS sichert sich Essener Büroimmobilie „The Brix“ für 38,2 Mio. Euro

CLS Holdings plc. (CLS) hat die Büroimmobilie „The Brix“ in Essen für 38,2 Mio. Euro erworben. Verkäuferin der Immobilie ist Corpus Sireo. „Das vergangene Jahr war eine herausfordernde Zeit. CLS war dennoch in der Lage, das Deutschlandportfolio erfolgreich um eine Reihe von Immobilien mit signifikantem Entwicklungspotenzial strategisch sinnvoll zu ergänzen, die gleichzeitig auch unsere Erträge stärken. Die Akquisition von ‚The Brix‘ ist dafür ein weiterer Beleg“, kommentiert Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings plc.

Bei dem Objekt an der Kruppstraße 16 handelt es sich um ein im Factory-Charme errichtetes Büroensemble, das sich in bester Bürolage in der Essener Innenstadt befindet. Die Büroflächen verteilen sich auf fünf miteinander verbundene Gebäude mit drei bis fünf Etagen und einer Gesamtmietfläche von 21.750 m². Der Komplex verfügt zudem über zwei attraktive Innenhöfe sowie 89 Parkplätze auf dem Grundstück und weitere 300 in unmittelbarer Nähe. Das „The Brix“ ist verkehrstechnisch sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und liegt gegenüber der U-Bahn-Station Bismarckplatz. Der Essener Hauptbahnhof ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.



Die Immobilie erwirtschaftet eine Vertragsmiete von 1,72 Millionen Euro, was einer Nettoanfangsrendite von ca. 4,2 Prozent entspricht. Die Gebäude sind zu 72 Prozent an drei Mieter vermietet. Ankermieter ist die Siemens AG, die einen Großteil der Flächen belegt. Die unvermieteten Flächen bieten CLS die Möglichkeit, die Gebäude umfassend und schrittweise zu modernisieren, um freie Flächen auf Marktniveau zu vermieten. Die Zielrendite wird dann bei über 6 Prozent liegen.



„Die Corona-Pandemie beschleunigt die Nachfrage nach modernen und nachhaltigen sowie gut angebundenen Büroimmobilien, die Unternehmen inspirierende Bürowelten bieten. Immer mehr Angestellte und Young Talents fordern dieses kreative und attraktive Arbeitsumfeld ein. Auch das Thema Home-Office wird diese Entwicklung hin zu mehr Qualität bei Büroflächen nicht verlangsamen, im Gegenteil. Hier sehen wir daher insgesamt langfristig gute Investitionsmöglichkeiten. Auch bei ‚The Brix‘ werden wir für die Mieter solche New-Work-Bürowelten realisieren, mit einem Fokus auf die Aufenthaltsqualität und die Nachhaltigkeit des Ensembles“, erläutert Rolf Mensing.



Das Office Investment Team B&C Cities NRW von Colliers International war bei der Transaktion für die Verkäuferseite beratend tätig. Der Abschluss der Transaktion erfolgt Anfang 2021.