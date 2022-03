CLS baut seinen Bestand in Dortmund aus und sichert sich Objekt Nr. 3 in der westfälischen Großstadt. Der Kaufpreis für das 23.928 m² große Bürogebäude in der Innenstadt beträgt 66,25 Mio. Euro, was einem Preis von 2.763 Euro/m² entspricht.

[…]