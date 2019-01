CLS Holdings hält Mieter in Berlin und Düsseldorf langfristig

Das Asset Management von CLS Holdings hat in Berlin und Düsseldorf die Verlängerung der Laufzeit zweier Mietverträge über eine Gesamtfläche von insgesamt rund 11.200 m² erreicht. In Berlin verlängerte Kaufland seinen Mietvertrag über 8.600 m² Einzelhandelsfläche inklusive Lagerräume auf der Rudower Chaussee 12 im Adlershofer Tor langfristig um zwölf Jahre bis 2035. In Düsseldorf vermietete CLS in der Rossstrasse 96 eine Bürofläche von knapp 2.600 m² bis zum Jahr 2024 an die Stadt Düsseldorf.

.

CLS hatte das Objekt an der Rudower Chaussee 12 in Berlin im Jahr 2006 erworben und als Multi-Tenant-Immobilie im Hochtechnologiepark Adlershof erfolgreich repositioniert. Das vollvermietete Objekt umfasst insgesamt 19.870 m² Einzelhandels- und Büroflächen. Mehr als 2.000 m² der knapp 2.600 m² in Düsseldorf entfallen auf die Verlängerung des bereits bestehenden Mietvertrags und ca. 500 m² auf eine neu angemietete Erweiterungsfläche. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von 6.440 m² und wurde 2017 im Zusammenhang mit der Akquisition des gesamten Bestandsportfolios der Züblin Immobilien AG gekauft. Sie befindet sich in unmittelbarer Umgebung des Kennedydamms, einer der 1A-Lagen für Büroimmobilien in Düsseldorf. Savills war in Düsseldorf als Makler für CLS tätig.



„Die Entscheidung von Kaufland, das Mietverhältnis langfristig zu verlängern, ist ein eindeutiges Bekenntnis und Zeugnis für den sehr guten und zentralen Standort der Immobilie in Berlin-Adlershof. Außerdem freuen wir uns, dass die Stadt Düsseldorf ihren bestehenden Mietvertrag verlängert hat und eine zusätzliche Fläche anmietet. Die Mieteinnahmen durch staatliche Mieter tragen mittlerweile rund 30 Prozent zu den Einnahmen unserer Unternehmensgruppe bei“, sagt Rolf Mensing, Head of Germany.