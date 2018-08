CLS Holdings erreicht erneut Vollvermietung des Adlershofer Tors in Berlin

CLS Holdings plc hat die VR-Leasing Aktiengesellschaft als neuen Mieter für das Adlershofer Tor auf der Rudower Chaussee 12 in Berlin gewonnen. Das Unternehmen mietet ca. 1.200 m² und belegt damit die letzte verfügbare Bürofläche. Das Objekt ist nun wieder voll vermietet. Als Makler waren JLL als Lead-Makler für CLS und die beiden Partner der NAI apollo group Kasten-Mann Real Estate Advisors GmbH & Co. KG und NAI apollo Frankfurt für den Mieter tätig.

CLS hatte das Gebäude im Jahr 2006 erworben und als Multi-Tenant-Objekt auf dem Markt in bester Lage im Hochtechnologiepark Adlershof positioniert. Es verfügt über vier Etagen mit einer Gesamtmietfläche von knapp 20.000 m², die sich auf Einzelhandels- und Büroeinheiten verteilen. Hinzu kommt eine zweistöckige Tiefgarage. Über die in fußläufiger Nähe befindliche S-Bahnstation Adlershof sowie die Bundesstraße 96a ist die Immobilie bestens an die Berliner Innenstadt und den Flughafen Schönefeld angebunden. Zu den weiteren Mietern gehören unter anderem die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland, das Forschungsinstitut Reiner Lemoine und der Modefilialist Takko Fashion.