CLS Germany vermietet 1.200 m² in Berlin

CLS Germany GmbH (CLS) gewinnt die AlexA Seniorendienste GmbH langfristig als neuen Mieter für das Adlershofer Tor in Berlin. Das Gesundheitsunternehmen mietet rund 1.200 m² und belegt damit die letzte verfügbare Bürofläche. Die Immobilie ist damit innerhalb kurzer Zeit wieder voll vermietet.

.