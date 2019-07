CLS Germany verkauft in München und Düsseldorf für 57,2 Mio. Euro

CLS Germany hat die Verträge für den Verkauf des Münchener East Gate sowie eines Objekts in Düsseldorf für insgesamt 57,2 Millionen Euro unterzeichnet. Hintergrund der Entscheidung zum Verkauf der Objekte waren zum einen deren niedrige Nettoanfangsrendite und zum anderen das nur noch begrenzte Wertsteigerungspotential für CLS. Die Verkaufsabschlüsse werden bis Ende September 2019 angestrebt.

.

Das East Gate in der Kapellenstraße 12 in Feldkirchen bei München wird für insgesamt 45,3 Millionen Euro veräußert. Der erzielte Verkaufspreis liegt 16 Prozent über der letzten Objektbewertung vom 31. Dezember 2018 und spiegelt eine Nettoanfangsrendite von 4,3 Prozent wider. Die Immobilie verfügt über rund 17.124 m² hochwertiger, moderner und flexibel nutzbarer Büro-, Produktions- und Lagerfläche. Bis 2017 wurde das Gebäude von einem Medizintechnikunternehmen als Firmensitz genutzt. CLS hat es seitdem im Markt repositioniert und in eine Multi-Let-Immobilie und Hochtechnologiezentrum umgewandelt. Der Vermietungsstand liegt momentan bei über 90 Prozent.



Das Objekt in Düsseldorf befindet sich in der Schanzenstraße 76 und wird für 11,9 Millionen Euro an einen lokalen Wohnbauentwickler verkauft. Der vereinbarte Verkaufspreis liegt mit 76 Prozent deutlich über der Objektbewertung vom 31. Dezember 2018 und spiegelt eine Nettoanfangsrendite von 3,3 Prozent wider. Die Immobilie umfasst insgesamt 3.095 m² Mietfläche und ist derzeit noch bis Jahresende vollständig an die Stadt Düsseldorf vermietet. Seit 2010 wurde die Mikrolage mit der Entwicklung hochwertigen Wohnraums nochmals deutlich aufgewertet.



„Ich freue mich über die beiden Verkaufserfolge, die einen weiteren Baustein für den geplanten Ausbau unserer Präsenz im deutschen Markt bilden. Mit unserer aktiven Asset Management-Strategie ist es uns gelungen, insbesondere das East Gate weiterzuentwickeln und so zusätzliche Werte zu heben. Die Verkaufserlöse werden wir im Einklang mit unserer Strategie in renditestarke Objekte mit langfristigem Wertsteigerungspotential reinvestieren“, kommentiert Rolf Mensing, Head of Germany, die Transaktionen. „Dabei haben unsere Immobilienteams fantastische Arbeit geleistet. Das gilt sowohl für die Repositionierung und Vermietung des East Gate als auch die Einschätzung des Entwicklungspotentials für eine künftige hochwertige Wohnnutzung in der Schanzenstraße.“



Colliers München war bei der Transaktion des East Gate als Makler beratend tätig. Savills Düsseldorf begleitete als Makler den Verkauf des Objekts in der Schanzenstraße.