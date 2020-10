Die CLS Germany GmbH hat ein Büro- und Geschäftshaus in Freiburg an eine Objektgesellschaft der Unternehmensgruppe Unmüssig, die das Objekt als Kapitalanlage in ihr Bestandsportfolio aufnimmt, veräußert. Der Verkaufserlös, ausschließlich Kosten, beläuft sich auf rund 22,5 Millionen Euro. „Die Transaktion sichert uns eine signifikante Rendite und setzt zusätzliche Mittel frei,…

[…]