CLS ernennt Tanja Korbmacher zum Head of German Property Management

Tanja Korbmacher

CLS Germany hat das Management-Team erweitert und so die Basis für das angestrebte weitere Wachstum verbreitert. Tanja Korbmacher (45) ist Head of German Property Management. Sie trat die neu geschaffene Position zum 1. Juli 2019 an. Zu ihren Aufgaben zählen die Steuerung der regionalen Property Management-Teams sowie die Planung und Umsetzung wertsteigender Property Management- und Objektstrategien.

Vor ihrem Wechsel zu dem Unternehmen war Tanja Korbmacher mehr als acht Jahre bei der IC Immobilien Gruppe tätig, zuletzt als Prokuristin, Qualitätsmanagementbeauftragte und Niederlassungsleiterin Hamburg [wir berichteten]. Sie verfügt über einen Abschluss als Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirtin (EBZ).



„CLS baut die Präsenz im deutschen Markt weiter aus. Kern unserer Strategie ist es, über gezielte Investments und die Repositionierung und Weiterentwicklung von Objekten zusätzliche Wertsteigerungen zu generieren. Deshalb freuen wir uns, dass wir unser Team in Deutschland erweitern konnten“, kommentiert Rolf Mensing, Geschäftsführer von CLS Germany. „Tanja Korbmacher wird uns mit ihrer umfassenden Expertise sowie langjährigen Erfahrung im Property Management von Gewerbeimmobilien eine wichtige Stütze auf diesem Weg sein.“



CLS verfolgt einen signifikanten Ausbau des Anteils deutscher Immobilien am Gesamtportfolio des Unternehmens. Aktuell beläuft sich das Deutschland-Portfolio von CLS auf ein Volumen von mehr als 750 Millionen Euro. Das entspricht gut 35 Prozent des gesamten Portfolios, welches das an der Londoner Börse notierte Unternehmen managt.