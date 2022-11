CLS gelingen drei Vermietungen in Berlin und Köln

CLS Holdings verzeichnet drei neue Mieterfolge über insgesamt 3.566 m² für das Flexion in Berlin-Mitte und das Office Connect in Köln. Im Flexion ziehen die Hologic Deutschland sowie die deutschen Fernsehproduktions-Unternehmen All3Media Deutschland und Tower Productions als Neumieter ein, im Office Connect sicherte sich der Immobilienverwalter Ecowo ein Büro.

.

Die Hologic Deutschland GmbH, ein Unternehmen im Bereich der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von hochwertigen Medizingeräten, hat einen langfristigen Mietvertrag über sieben Jahre unterzeichnet und mietet rund 1.016 m² Bürofläche im „Flexion” an. Des Weiteren hat CLS mit All3Media Deutschland und Tower Productions einen Mietvertrag über eine Fläche von 1.797 m² geschlossen. Die Länge des Mietvertrags beläuft sich auf fünf Jahre. Als Leadmakler für CLS war bei beiden Neuvermietungen Savills tätig, bei der Anmietung durch die Hologic Deutschland GmbH in Kooperation mit Knight Frank, bei der Anmietung durch All3Media Deutschland und Tower Productions in Kooperation mit Jones Lang LaSalle.



Das „Flexion“ liegt direkt an der Spree an der Kaiserin-Augusta-Allee 112-113 in Berlin-Mitte, nahe der Technischen Universität und unweit des Tiergartens. CLS hat die Immobilie im Jahr 2021 mit ca. 30 Prozent Vermietungsstand gekauft. Nach erfolgreicher Repositionierung im Markt liegt der Vermietungsstand aktuell bei rund 80 Prozent. Es verfügt über insgesamt rund 8.700 m² vermietbare Bürofläche, die flexibel konfigurierbar sind.



Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Neumieter für das „Office Connect“ in Köln gewonnen. Der Immobilienverwalter Ecowo mietet für zunächst fünf Jahre insgesamt 753 m² in der Büroimmobilie an der Wilhelm-Jacob-von-der-Wettern-Straße 27 im Kölner Airport Businesspark an. Als Leadmakler war Larbig & Mortag für CLS tätig.



CLS hat das „Office Connect” 2019 erworben [wir berichteten]. Die Multi-Tenant-Immobilie verfügt über insgesamt rund 13.000 m² vermietbare Fläche, die aktuell zu 96 Prozent vermietet sind. Die Mietfläche verteilt sich auf ein elfstöckiges Hochhaus sowie ein daran angeschlossenes fünfgeschossiges Gebäude. Neben modernen Büroflächen, die flexibel konfigurierbar sind, befindet sich im Erdgeschoss der Immobilie ein beliebtes Restaurant. Die Immobilie ist hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Darüber hinaus sind sowohl die Kölner Innenstadt als auch der Flughafen Köln/Bonn per Auto in wenigen Minuten erreichbar. In direkter Umgebung befindet sich ein gutes Nahversorgungsangebot sowie umfangreiche Parkanlagen und Grünflächen.



Zusammen wurden die drei Neuvermietungen rund fünf Prozent über dem Estimated Rental Value (ERV) abgeschlossen und generieren 950.000 Euro zusätzliche Mieteinnahmen für CLS. Die Mieten sind entweder an den Verbraucherpreisindex gekoppelt oder als Staffelmieten vereinbart.