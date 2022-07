CLS bestätigt „The Yellow“-Kauf von Edmond de Rothschild für 66 Mio.

Nach einer Haltedauer von über zweieinhalb Jahren reicht Edmond de Rothschild REIM die Dortmunder Multi-Tenant-Büroimmobilie The Yellow für 66 Mio. Euro an CLS Holdings weiter. CLS hatte den erneuten Deal in Dortmund bereits im März bekannt gegeben, allerdings ohne Angabe von Objektdetails und zum Verkäufer. Es ist die dritte Akquisition des Investmentunternehmens in der Ruhrgebietsstadt [wir berichteten].

.

Die Immobilie mit einer Mietfläche von rund 24.000 m² befindet sich in zentraler Lage am Hiltropwall 4-12 in der Dortmunder Innenstadt, einem der wichtigsten Bürostandorte der Stadt. Der Dortmunder Hauptbahnhof liegt in rund 800 Metern Entfernung, und die U-Bahn-Stationen Stadtgarten und Westentor sind in wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Die Hauptmieter des Gebäudes sind die Postbank und die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Der WAULT beläuft sich auf ca. 5 Jahre. Geplant ist eine weitere Aufwertung der Nachhaltigkeit der Immobilie sowie die Vermietung des verbleibenden Leerstandes.



„Wir freuen uns, im Rahmen unserer ABBA-Investitionsstrategie mit ‚The Yellow‘ eine qualitativ hochwertige Büroimmobilie in sehr guter Lage mit einer bonitätsstarken und diversifizierten Mieterbasis und weiterem Wertschöpfungspotential zu erwerben. Die Immobilie ist zudem bereits die dritte Akquisition von CLS in Dortmund, einem wachsenden und dynamischen Markt und attraktiven Standort für Zukunftstechnologien. Insbesondere mittelständische Unternehmen wissen das im Vergleich zu A-Städten moderate Mietniveau zu schätzen“, sagt Rolf Mensing, Head of Germany bei CLS Holdings. „Trotz der aktuellen geopolitischen Situation und dem herausfordernden Marktumfeld bleibt CLS überzeugt, dass die gute Nachfrage nach Toplagen in wirtschaftlich starken und weniger volatilen B-Städten wie Dortmund weiterhin stabil bleiben wird. Dabei wird gerade die Nachhaltigkeit und Attraktivität der Flächen für immer mehr Mieter im Wettbewerb um gute Mitarbeiter zu einem entscheidenden Kriterium bei der Standortwahl. Dem tragen wir durch Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit und Aufenthaltsqualität Rechnung.“



Taylor Wessing hat die Käuferseite rechtlich beraten, Hogan Lovells war seitens des Verkäufers tätig. BNP Paribas Real Estate hat als Makler im Rahmen der Transaktion für beide Parteien vermittelt.