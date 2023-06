CloudHQ plant drittes Rechenzentrum in der Rhein-Main-Region

CloudHQ steht an der Startlinie für das dritte Projekt im Rhein-Main-Gebiet. Nur drei Monate nach der Ankündigung des neuesten von aktuell drei Hyperscaler-Projekten in der Region, schließt der Data Center-Betreiber den Erwerb eines Industriegeländes in Offenbach erfolgreich ab.

.

Neben dem Projekt in der Kettelerstraße befinden sich zwei weitere Projekte im Rhein-Main-Gebiet von CloudHQ in Umsetzung bzw. Planung. Dazu gehören der Datacenter Campus in Offenbach mit insgesamt 172 MW Energiekapazität [wir berichteten], dessen erster Bauabschnitt in Kürze in Betrieb gehen wird, und ein noch größerer Rechenzentrumscampus auf dem Infraserv-Gelände im Industriepark Höchst in Frankfurt [wir berichteten].



Seit seinem Markteintritt in Deutschland in 2020 hat CloudHQ damit insgesamt über 350.000 m² Industriefläche erworben. Die kumulierte Energienetzkapazität aller drei Standorte zusammen beträgt 600 MW. Damit ist CloudHQ in Deutschland zu einem der führenden Player am Rechenzentrumsmarkt aufgestiegen. In Europa verfügt CloudHQ über Standorte mit einer gesicherten Energiekapazität von über 1300 MW. Weltweit sind über 3000 MW vertraglich gesichert.



„Bei den von uns initiierten Rechenzentrumsprojekten setzen wir durchgängig neue Maßstäbe - sowohl bei den Dimensionen, bei den Umweltstandards, der Energieeffizienz, den zur Anwendung kommenden Technologien und nicht zuletzt bei der Abwicklung der Projekte. Hier spielen wir bei unseren Geschäftspartnern und den Kommunen als inhabergeführtes und auf den Rechenzentrumsmarkt spezialisiertes Unternehmen unsere Vorteile aus. Dazu gehören Dialogbereitschaft und direkte Verhandlungen mit allen Beteiligten, sowie schnelle Entscheidungswege,“ erläutert Peter Knapp, Executive Vice President von CloudHQ Germany, die Gründe für die erfolgreiche Expansion des Unternehmens auf dem deutschen Markt.



Im Februar hatte das Unternehmen bekanntgegeben, in Offenbach das rund 50.000 m² große Gelände an der Kettelerstraße 100/Ecke Mühlheimer Straße von dem bisherigen Eigentümer AkzoNobel zu erwerben. Seither haben die Vertragsparteien die Verhandlungen stringent geführt und die Transaktion in nur neun Monaten erfolgreich abgeschlossen. Über den Verkaufspreis haben die Partien stillschwiegen vereinbart. CloudHQ plant an diesem Standort nach Übergabe der Liegenschaft im Sommer 2024 den Bau und Betrieb eines rund 70.000 m² Nutzfläche umfassenden Rechenzentrums mit 92 Megawatt IT-Last und einem Investitionsvolumen von über 1 Milliarde Euro.



Um eine schnelle Nachnutzung der Fläche sicherzustellen hatten CloudHQ und die Stadt Offenbach bereits im Vorfeld die Rahmenbedingungen und Auflagen definiert, unter denen das neue Rechenzentrum entstehen kann. Im Ergebnis wird auf dem Gelände ein Rechenzentrum nach modernsten Umweltstandards entstehen, das sich bestmöglich in die Umgebung integriert und sogar neue Grünflächen ermöglicht. Vor allem wird CloudHQ die Abwärme des Rechenzentrums der Energieversorgung Offenbach zur Verfügung stellen, um diese für die städtische Fernwärmeversorgung zu nutzen.



„Dank unserer Spezialisierung sind wir unter den regulatorischen Anforderungen des Energieeffizienzgesetzes und des Themas ESG hervorragend positioniert, um in Deutschland von dem dynamisch wachsenden Markt für Cloud Computing und der digitalen Transformation überproportional zu profitieren. Wir planen daher den Bau weiterer Rechenzentren in Deutschland und der EU,“ so Knapp weiter.