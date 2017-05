Cloud No 7 GmbH schließt Zwischenfinanzierung ab

Der neue Wohn- und Hotelturm Cloud No. 7 im Europaviertel hinter dem Stuttgarter Hauptbahnhof nähert sich der Fertigstellung. Um zeitliche Verschiebung von Zahlungseingängen aufgrund einer Bauverzögerung auszugleichen, hat das Unternehmen eine Zwischenfinanzierung in Form einer besicherten Anleihe aufgenommen.

Das Hotel, das im Sommer/Herbst eröffnen soll, ist an die Steigenberger Hotels AG verpachtet. Die Tochtergesellschaft Cloud No 7 Hotel GmbH & Co. KG konnte für einen Verkauf des Hotels inzwischen einen Letter of Intent mit einem namhaften Fonds abschließen; die Details des Verkaufs einschließlich Kaufpreisfälligkeit werden derzeit verhandelt. Die Errichtung ist indes durch eine Projektentwicklungsanleihe finanziert, die im Jahr...

[…]