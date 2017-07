Cloud N°7 - Schuldverschreibungen 2013/2017 planmäßig zurückgezahlt

Cloud No. 7

Die Cloud N°7 GmbH hat am 03. Juli 2017 ihre ausstehenden 6% Schuldverschreibungen (WKN A1TNGG/ISIN DE000A1TNGG3) zuzüglich der bis zum 03. Juli 2017 aufgelaufenen Zinsen (ausschließlich) planmäßig zurückgezahlt. Die 2013 mit einem Volumen von 35 Mio. Euro begebene Immobilien-Projektanleihe diente der Baufinanzierung des Wohn- und Hotelturms Cloud N°7 in bester Citylage in Stuttgart. Nach vorzeitiger Teilrückzahlung der Immobilien-Projektanleihe im Januar 2016 sowie einem Teilrückkauf im November 2016, wurde von der Cloud N°7 GmbH das verbleibende Anleihevolumen in Höhe von 29.554.000 Euro gemäß Anleihebedingungen zurückgeführt.

Der ca. 61 Meter hohe Wohn- und Hotelturm steht kurz vor der Fertigstellung. Sowohl das Hotel „Jaz in the City“, eine neue Marke von Deutsche Hospitality (ehemals Steigenberger Hotel Group) mit 166 Zimmern und Suiten, als auch die 36 hochwertigen Serviced Apartments und 20 Luxus-Eigentumswohnungen, werden im Laufe des Sommers bezugsfertig.



Bis heute wurden 19 von 20 Luxus-Eigentumswohnungen sowie 35 von 36 Serviced Apartments verkauft, ihre Übergabe soll nach der bevorstehenden behördlichen Bauabnahme in den nächsten Wochen sukzessive erfolgen.