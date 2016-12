Die Conwert Immobilien Invest SE teilt heute mit, dass der Verkauf des Gewerbeimmobilienportfolios an die Hanse Merkur Grundvermögen „planmäßig voranschreitet“ [Conwert verkauft Gewerbeimmobilienportfolio an Hanse Merkur]. Das Closing der Transaktion wird aufgrund umfassender formaler Abwicklungsschritte jedoch nicht schon am Jahresende 2016, sondern voraussichtlich erst einen Monat später stattfinden.

