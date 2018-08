Closed eröffnet seinen ersten Store in Frankfurt am Main und steigert seine deutschlandweite Präsenz damit auf insgesamt 39 Niederlassungen. Hierfür mietete das Hamburger Fashionlabel zum 15. August 2018 eine rund 250 m² große Fläche in der Börsenstraße 2-4 in Innenstadtlage der Mainmetropole an. Das Büro- und Geschäftshaus befindet sich im Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. Letztere wurde ebenso wie der neue Mieter während des Vermittlungsprozesses von Savills beratend unterstützt.

.

Auf den insgesamt 13.500 m² Nutzungsfläche, von denen etwa ein Drittel auf den Einzelhandel im Erdgeschoss entfällt, sind neben einigen Unternehmen aus dem Finanzsektor u. a. noch der Friseursalon Dylus, Zara und der Juwelier Rüschenbeck ansässig.