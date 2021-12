CLL bilanziert erstes erfolgreiches Jahr

Die im August 2020 gegründete CLL meldet einen erfolgreichen Auftakt. Im ersten Jahr konnte die Investmentgesellschaft insgesamt drei Transaktionen mit insgesamt 100 Millionen Euro unterzeichnen.

Im ersten vollständigen Jahr ihrer Geschäftstätigkeit unterzeichnete CLL drei Transaktionen, von denen zwei bereits geclosed wurden. Hierbei handelt es sich um das 1.300 m² große Wohn- und Geschäftshaus IH40A (Ignaz-Harrer-Strasse 40a) in Salzburg sowie das 6.250 m² große Bürogebäude W201 (Worbstrasse 201) in Bern. Ein drittes Closing erfolgt laut CLL im ersten Quartal 2022. Bei zwei weiteren Transaktionen stehe man kurz vor Vertragsunterzeichnung. Das erwartete Volumen der verwalteten Immobilien und Grundstücke (Assets under Management) beziffert das Unternehmen mit rund 100 Millionen Euro.



Der Fokus der CLL liegt auf Core-Plus- und Value-Add-Investments mit nachhaltigem Potenzial, vor allem im Office- und Residential Bereich – vorzugsweise in großen Städten beziehungsweise urbanen Gebieten in der DACH Region. Nebst dem Investment Management bietet CLL auch Debt Advisory Services an, in dem sie Projektentwickler und Investoren bei Projekten unterstützen, geeignete Finanzierungen zu finden und zu strukturieren.