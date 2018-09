Clipper Logistics mietet 12.500 m² im Neusser Hafen und Nettetal

Die Clipper Logistics KG hat ein 10.000 m² großes Logistikgebäude im Neusser Hafen (Duisburger Straße 11) und 2.500 m² Lagerfläche in Nettetal-Kaldenkirchen (Wambacher Straße 31) angemietet. Vermieter sind die Grundstücksgesellschaft Neuss GmbH & Co. KG und die Grundstücksgesellschaft Güllüg & Söhne GbR / Willicher Vermögensverwaltung KG GbR. Den Standort in Kempen wird Clipper bis zum Ende des Jahres aufgeben und das Geschäft an den zwei neuen Standorten fortsetzen. In beiden Objekten wurde ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. CBRE war für Clipper Logistics beratend und vermittelnd tätig.

