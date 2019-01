Clifford Chance ernennt Thomas Reischauer zum Notar

Thomas Reischauer

Clifford Chance verstärkt ihr Frankfurter Notariat mit ihrem Partner Thomas Reischauer, der kürzlich zum Notar ernannt wurde.

Thomas Reischauer ist seit 2004 bei Clifford Chance als Rechtsanwalt im Bereich Real Estate tätig. Er berät nationale und internationale Investoren, Banken, Versicherungen und Projektentwickler bei Immobilientransaktionen und deren Finanzierungen sowie bei der Gestaltung und Durchführung von Bauvorhaben und Projektentwicklungen. Künftig wird er seine große Erfahrung in komplexen Immobilientransaktionen auch im notariellen Bereich einbringen.



Das Notariat rundet das Full-Service-Angebot von Clifford Chance ab. Dabei liegt der Schwerpunkt der Notariatsarbeit auf der Beurkundung von Immobilien- und M&A-Transaktionen sowie damit zusammenhängender Strukturierungen. Mit Dr. Klaus Minuth, Markus Böhn und Thomas Reischauer besteht das Notariat nun aus drei Notaren.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Reischauer einen hervorragenden Notar hinzugewonnen haben, der seine anerkannte Expertise nunmehr auch in neuer Funktion einbringen wird", so Dr. Peter Dieners, Managing Partner von Clifford Chance in Deutschland.