Clifford Chance bezieht neues Büro am Lenbachplatz

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat zum 19. Juni 2017 ein neues Büro am Lenbachplatz 1 in der Münchner Innenstadt bezogen. Die Sozietät hatte im vergangenen Jahr rund 2.900 m² Bürofläche auf zwei Etagen der Immobilie angemietet [Clifford Chance mietet am Münchener Lehnbachplatz]. Vermieter der Büroimmobilie ist AXA Investment Managers. Dem Umzug waren umfangreiche Sanierungsarbeiten im Inneren und an der Fassade des Gebäudes vorausgegangen. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zwölf Jahren und sechs Monaten.

.