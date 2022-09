Der Mietvertrag mit Aggregate Holdings ist unterzeichnet: Die City Leisure Group (CLG) wird eine spektakuläre Flug-Attraktion auf über 2.300 m² im neuen Fürst am Berliner Kurfürstendamm eröffnen. Es ist die erste Erlebnisfläche des Unternehmens in Deutschland. Das Fahrgeschäft „This is Germany“ soll voraussichtlich rund 500.000 zusätzliche Besucher pro Jahr anziehen.

Fotos: Cells Group; This is Germany/City Leisure Group



