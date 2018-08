CleverShuttle mietet im XBerg Tower in Berlin

XBerg Tower

Für das Berliner Start-up CleverShuttle akquirierte Cushman & Wakefield neue Räumlichkeiten im XBerg Tower in Berlin-Kreuzberg. Die Mietfläche beträgt rund 1.000 m². Der XBerg Tower in Berlin-Kreuzberg, Hallesches Ufer 60, ist ein 23-geschossiges Hochhaus, das in den 1960er Jahren entstand und in Berlin als altes Postscheckamt bekannt ist. Ab 2022 soll der 89 Meter hohe Turm als Teil einer Quartiersentwicklung des Projektentwicklers CG Gruppe AG komplett saniert und zu einem Wohnhaus umgebaut werden. Das Vermietungsmanagement des XBerg Towers verantwortet die Reallease Real Estate Advisors GmbH.

