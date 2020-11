Clever fit zieht als neuer Mieter in den Gewerbepark Glinnkamp

Die Beos AG hat die Franchise-Fitnesskette Clever fit als neuen Mieter für über 2.300 m² im Gewerbepark Glinnkamp gewonnen. Eröffnet wird das Fitnessstudio in der Wilhelm-Bergner-Straße 3c voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021.

.

Der Gewerbepark Glinnkamp befindet sich im Gewerbegebiet von Glinde unmittelbar hinter der östlichen Stadtgrenze von Hamburg und verfügt über eine gute infrastrukturelle Anbindung an das Umland und die Hamburger Innenstadt. Er wurde von 1972 bis 2016 in mehreren Bauabschnitten errichtet und gehört zum Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF Beos Corporate Real Estate Fund Germany III, der über die Plattform der Service-KVG Intreal administriert wird. Zu den Hauptmietern des rund 89.000 m² Mietfläche umfassenden Gewerbeareals gehören der schwedische Konzern „Alfa Laval“ sowie die internationale Spedition „Apex“. Einzigartig in der Region ist die Betriebs-Kita, die – ebenso wie die Kantine – allen Nutzern des Glinnkamps zur Verfügung steht.



„Da der Gewerbepark bereits über eine Kantine und eine Kita verfügt, können wir nun mit dem Fitnesscenter das ‚Rundum-Sorglos-Paket‘ für unsere Mieter komplettieren. Durch den Umbau ehemaliger Büro- in Fitness-Flächen haben wir zudem die Möglichkeit, die individuellen Bedarfe des Betreibers abzubilden und auf aktuelle Begebenheiten zu reagieren, um so langfristig zum Erfolg des neuen Mieters beizutragen“, sagt Franziska Piepke, Senior Projektmanagerin bei der Beos AG in Hamburg.



Nach der Umnutzung wird das Studio neben einer großzügigen Functional-Area und den klassische Kraft-, Cardio- und Freihantelbereichen auch das innovative digitale Biocircuit Technogym Zirkeltraining anbieten. Ebenso ist eine separate CrossFit Box und eine physiotherapeutische Praxis mit Chiropraktik geplant. In klimatisierten Kursräumen wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Kursformaten unter anderem von Les Mills (Bodypump, Bodycombat usw.), Jumping Fitness bis Zumba angeboten. Eine abgeschlossene Ladies Area wird ebenfalls in den hohen lichtdurchfluteten Räumen mit frei zugänglichen Innenhöfen angeboten.



Procurator Immobilienmanagement war im Rahmen der Anmietung beratend tätig.