Die Freo Group und ihr Joint Venture Partner Cain International haben ca. 1.200 m² Erdgeschossfläche im Koryféum an der Landshuter Straße in Unterschleißheim bei München an die Clever fit GmbH vermietet. Clever fit wird in den Flächen ein hochmodernes Fitnessstudio eröffnen. Der Bezug der Flächen ist für das 2. Quartal

[…]