Neben dem bereits bestehenden Sportgeschäft Decathlon hat sich an der Adresse „Zum Eisenwerk 1“ in Neunkirchen nun auch Clever Fit angesiedelt. Nach einigen Monaten der Planung und umfangreicher Baumaßnahmen konnte die neue Filiale der Fitnessstudiokette am 29. September 2023 feierlich seine Türen öffnen. Auf einer Fläche von knapp 1.000 m²

[…]