Clemens Rapp neuer Geschäftsführer bei Fay Projects

Zum 1. Januar 2020 wurde Clemens Rapp (35) zum Geschäftsführer der Fay Projects GmbH ernannt. Gemeinsam mit Ralph Esser führt er hauptverantwortlich alle vertrieblichen Aktivitäten des Unternehmens. Rapp ist seit Beginn seiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann im August 2006 das Unternehmen tätig. Seit September 2011 leitete er den Standort in Berlin. 2014 wurde ihm die Prokura erteilt.

.

Zuvor bildete sich Rapp an der International Real Estate Business School im Kloster Eberbach (Eltville) zum Immobilienökonom (IRE|BS) fort. Es folgten ab 2013 weitere Studien zum Chartered Surveyor (MRICS) sowie zum Diplom-Immobilienwirt (DIA) an der Deutschen Immobilien-Akademie und eines zum Bachelor of Arts in Business Administration an der Steinbeis Hochschule in Berlin, das Rapp 2017 bschließen konnte.