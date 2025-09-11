CleanCar verlängert im Airport Garden Düsseldorf

CleanCar bleibt seinen Flächen in der Peter-Müller-Straße 24–26 in Düsseldorf treu. Der Betreiber von Hochleistungs-Autowaschcentern hat nach Beratung durch Anteon Immobilien seinen Mietvertrag für die Hauptverwaltung verlängert. Damit sichert sich das Unternehmen langfristig rund 650 m² Bürofläche und setzt weiterhin auf den etablierten Standort.

.

Eigentümer der insgesamt 12.000 m² großen Immobilie ist seit fast zehn Jahren der von Union Investment Real Estate gemanagte offene Immobilienfonds UniImmo: Deutschland [wir berichteten]. Als Ankermieter sitzt seit diesen Sommer der börsennotierte Stahl- und Metallhändler Klöckner & Co auf rund 4.000 m² Bürofläche im Objekt. Klöckner hatte 2023 beschlossen seine Konzernzentrale von Duisburg an den Düsseldorfer Flughafen zu verlegen [wir berichteten]. Mit der jüngsten Vertragsverlängerung bleibt die Immobilie somit weiterhin nahezu voll vermietet.