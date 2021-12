Claus und DVI erwerben Mehrheitsbeteiligung an Potsdamer Hotel

Die Claus Unternehmensgruppe und DVI Gruppe erwerben zusammen eine Mehrheitsbeteiligung an einer Hotel- und Gewerbeimmobilie in Potsdam. Das Objekt befindet sich im historischen Zentrum, verfügt über eine Nutzfläche von 10.500 m² und bietet neben der Hotelnutzung auch Platz für Büros, Geschäfte und neun Wohnungen.

.

Aktuell kaufen das in Berlin ansässige Family Office und der Bestandshalter für Wohn- sowie Büroimmobilien Share-Deal-Anteile an weiteren Hotelimmobilien in Rheinland-Pfalz sowie Nordrhein-Westfalen. Es wird prognostiziert, dass die jeweiligen Mehrheitsbeteiligungen bereits im kommenden Jahr erreicht werden. Mit der Abwicklung der Ankaufsprozesse und der Anteilskaufverträge ist jeweils die BEB Real Invest GmbH betraut, die auch das laufende Management der Beteiligungen betreuen wird.



„Rückblickend war es die richtige Entscheidung, unsere Anlagestrategie (Value Added) auch im Hotelsegment fortzuführen. Durch die Umfinanzierung der Fremddarlehen sowie entsprechende Investitionen in die Fondsimmobilie, sehen wir trotz der weiterhin bestehenden coronabedingten Herausforderungen für den Hotelmarkt eine solide wirtschaftliche Basis gegeben", erklärt der Geschäftsführer des Investmentbereiches der BEB Real Invest, Andre Leiminger, hierzu.