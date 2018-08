Claus Thomas verlässt LaSalle

Der ehemalige Deutschland-Chef von LaSalle Investment Management, Claus Thomas (54), verläßt den Investmentmanager bis Anfang 2019, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wie es in der Aussendung lautet, erfolgt die Trennung vom Unternehmen „auf eigenem Wunsch und im besten Einvernehmen“. Grund könnte aber durchaus die Umstrukturierung des Europa-Geschäfts sein, in deren Zuge die Posten der Länderchefs Ende letzten Jahres weggefallen waren und die Hoheit an die neu geschaffene Position des Europachefs überging. Das Rennen zum Head of Continental Europe hatte der Länderchef Frankreich, Karim Habra gemacht, der nun von Paris aus agiert. Im Zuge der Umstrukturierung verblieb Thomas „nur“ in der Rolle des Vorsitzenden der Geschäftsführung der deutschen LaSalle KVG und die eines Geschäftsführers der LaSalle GmbH, München.

Claus Thomas begann seine Tätigkeit im JLL-Konzern im Jahre 1991 im Bereich Capital Markets, wo er bis 2000 tätig war. 2000 fand dann der Wechsel zur damals neu gegründeten LaSalle Investment Management statt, deren deutsche Niederlassung er über die vergangenen 18 Jahre mit aufgebaut hat. Das Unternehmen wuchs in dem Zeitraum von anfangs drei auf heute knapp 50 Mitarbeiter mit einem aus Deutschland heraus betreuten Immobilienvermögen von über 2,5 Milliarden Euro heran. In diese Zeit fiel auch die Gründung der LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft im Jahre 2010, wo Thomas zunächst als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und dann ab 2013 als Geschäftsführer tätig war. Darüber hinaus war er seit 2009 Mitglied des European Management Boards.