Claus Thomas startet als CEO von BNP Paribas REIM

Nun ist es offiziell, welcher neuen beruflichen Herausforderung sich Claus Thomas (54), ehemaliger Deutschland-Chef von LaSalle IM stellen wird: Ab Anfang 2019 folgt der Immobilienprofi auf Reinhard Mattern (61) an der Spitze von BNP Paribas REIM. Der 61-jährige wird mit dem Auslaufen seines Vertrages aus der Position ausscheiden, seine operative Berufstätigkeit beenden und BNP Paribas REIM in Zukunft als Senior Advisor auf internationaler Ebene unterstützen.

„Claus Thomas verfügt über langjährige Erfahrung mit deutschen Kunden und war viele Jahre in einem globalen Konzern tätig. Er ist damit hervorragend geeignet, um unser aktives Asset Management-Geschäft in Deutschland in Zukunft weiter zu stärken“, begrüßt Barbara Knoflach, Global Head of Investment Management bei BNP Paribas Real Estate, die Berufung von Thomas. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass er bei LaSalle von Bord gehen wird [Claus Thomas verlässt LaSalle].



Claus Thomas begann seine Tätigkeit im JLL-Konzern im Jahre 1991 im Bereich Capital Markets. In 2000 fand der Wechsel zur damals neu gegründeten LaSalle Investment Management statt, deren deutsche Niederlassung er über die vergangenen 18 Jahre mit aufgebaut hat. In diese Zeit fiel auch die Gründung der LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft im Jahre 2010, in der Claus Thomas zunächst als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und ab 2013 als Geschäftsführer tätig war. Darüber hinaus war er seit 2009 Mitglied des European Management Boards.