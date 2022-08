Die Claus Technical Solutions ist seit Februar 2022 Mitglied der DGNB. „Mit unserer Mitgliedschaft in der DGNB investieren wir in den Ausbau unserer Kernkompetenzen und wollen so unseren Beitrag leisten, die Immobilien unserer Kunden noch verantwortungsvoller sowie zukunftsfähiger zu bewirtschaften“, kommentiert Geschäftsführer Tilo Vogelsang.

