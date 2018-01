Claus erweitert Berliner Verwaltungsbestand um 250.000 m²

Die Claus Immobilienmanagement GmbH startet mit zwei neuen Mandaten ins neue Jahr und erhöht ihren Bestand um 249.600 m² in Berlin.

.

Im Bezirk Hellersdorf übernimmt der Property-Management-Spezialisten das Verwaltungsmandat für fünf geschlossene Immobilienfonds. Mit den neu übernommenen rd. 600 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit rund 43.600 m² vermietbarer Fläche erhöht sich der im Bezirk Hellersdorf auf über 3.200 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit rund 228.500 m² Mietfläche.



Außerdem übernimmt Claus das Property Management des Trigo Businessparks in der Gartenfelder Straße 14-28 in Spandau. Das Areal umfasst rund 206.000 m² Mietfläche. Der Businesspark zeichnet sich laut des Unternehmens insbesondere durch eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Vermietbarkeit der einzelnen Flächen aus. Diese Flexibilität ergibt eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten: Neben Büroflächen, Depots, Self Storage und Logistik- sowie Produktionshallen stehen auch befestige Freiflächen in verkehrsgünstiger Lage zur Verfügung.