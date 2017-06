Clas Ohlson mietet in Hamburgs Spitalerstraße

Clas Ohlson eröffnet die vierte Hamburger Filiale. Das aus Schweden stammende Einzelhandelsunternehmen wird nach umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Spitalerstraße 32 einen Shop über zwei Etagen eröffnen. Auf einer Verkaufsfläche von über 1.000 m² wird Clas Ohlson sein breites Sortiment von ca. 9.000 Artikeln präsentieren. Zuletzt wurde die Fläche von Roland Schuhe genutzt. Der Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Das historische Kaufmannshaus trägt den Namen Brüggemann & Barkmann Haus nach dem traditionsreichen Hamburger Teppichgeschäft, welches dort fast 160 Jahre angesiedelt war. Bis heute befindet sich die Immobilie im Besitz der Brüggemann & Barkmann AG. Die Einzelhandelsspezialisten von Comfort vermittelten.

„In Hamburg wollen wir zunächst einen festen Kundenstamm aufbauen und als Marke anerkannt werden, bevor wir weitere Expansionspläne in anderen Teilen Deutschlands bekanntgeben.„ sagt Sampo Päällysaho, Geschäftsführer Clas Ohlson GmbH.



„Dieser prominente Standort weist die höchste Passantenfrequenz Hamburgs auf, denn hier treffen mit der Spitalerstraße und der Mönckebergstraße die bedeutendsten Einkaufsmeilen Hamburgs aufeinander. Es wird der 2. Flagship-Store in der Hamburger City nach Eröffnung am Jungfernstieg im Mai 2016. Die Spitalerstraße als stärkste Konsumlage bietet die optimale Ergänzung zum Abdecken der Hamburger Innenstadt. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Projektentwicklung der Centrum-Gruppe (Spitalerstraße 22-26), welche bereits ihre Pforten mit Koton, O2, Reserved und Mango eröffnet hat“, so Comfort-Geschäftsführer Frank Reitzig.