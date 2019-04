Clarion Partners erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Gramercy Europe

Clarion Partners hat eine Mehrheitsbeteiligung an Gramercy Europe erworben, der auf Logistikimmobilien spezialisierte Investment- und Assetmanager verwaltet aktuell ein Vermögen von 16 Milliarden US-Dollar. Details zur Transaktion haben die beiden Partner bislang nicht bekannt gegeben.

.

Das US-Unternehmen Clarion Partners, das derzeit in den Staaten ein Vermögen von 50 Milliarden US-Dollar verwaltet, positioniert sich mit der Beteiligung in Europa. Gramercy Europe wird künftig in Clarion Gramercy umbenannt und von den Niederlassungen in London, Berlin und Barcelona geführt. Alistair Calvert, CEO von Gramercy Europe, bleibt an der Spitze. Lesen Sie mehr zum Deal...