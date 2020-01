Clarion Gramercy investiert in Lekkerland-Logistikzentrum

Clarion Gramercy hat ein 20.000 m² großes Logistikzentrum in Großbeeren, südlich von Berlin im Namen eines seiner gemischten Fonds erworben. Der in 2011 eröffnete Standort am Osdorfer Ring 10 erstreckt sich über insgesamt 20.000 m² und ist an Lekkerland AG & Co vermietet. Der Großhändler für Lebensmittelgeschäfte benutzt den Standort als Hauptvertriebszentrum für die Region Berlin/Brandenburg.

