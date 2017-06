Clariant Produkte (Deutschland) GmbH hat ca. 5.400 m² Bürofläche in einem Projekt der BayWa Aktiengesellschaft in der Arabellastraße angemietet. Clariant hat 2011 die Süd-Chemie AG am Lenbachplatz 6 übernommen. Das historische Gebäude wurde von Blackolive und Ellwanger & Geiger in 2016 verkauft [Rock Capital: Tops und Flops in München] und die Mitarbeiter werden Anfang 2018 an den neuen Standort ziehen.

.