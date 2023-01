Civitas Property verkauft Isenhöfe in Neu-Isenburg

Die Civitas Property Group reicht die Neu-Isenburger Isenhöfe nach einer Haltedauer von rund zwei Jahren an eine private Investorengruppe weiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Parteien vereinbart.

.

„Wir sind hocherfreut, dass es uns gelungen ist, das Asset in so kurzer Zeit zu stabilisieren. Erfolgreiche Mietvertragsverlängerungen und Neuvermietungen sowie den richtigen Verkaufszeitpunkt haben die Fähigkeiten des Teams erneut unter Beweis gestellt“, sagt Andreas Hardt FRICS, CEO Civitas Property Group.



Die rund 13.400 m² große Büroimmobilie in der Dornhofstraße 34-36 besteht aus einem zweiteiligen Gebäudekomplex, der 2000/ 2001 erbaut wurde. Zu den Mietern zählen u.a. Viridium Service Management GmbH, Deutsche Lufthansa AG sowie International SOS GmbH.



„Die Isenhöfe bargen für Civitas nicht nur wegen ihrer verkehrsgünstigen Lage in einem etablierten Dienstleistungsstandort interessante Wertschöpfungspotenziale, sondern auch aufgrund ihres Value-Add Profils. Trotz der aktuellen Finanzierungszinsen bietet ein solches Objekt gute Chancen auf überdurchschnittliche Renditen, zumal hier die Qualität für den durchschnittlichen Mietzins überragend ist“, sagt Jan Stadelmann, Director und Head of Frankfurt Office bei Savills, der den gesamten Transaktionsprozess begleitet hat. Das Maklerhaus konnte bereits Ende 2020 beim Kauf der Immobilie durch die Civitas Property Group vermitteln [wir berichteten].