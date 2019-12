Cityraum hisst Richtkrone im Berliner Carree

Im Berliner Carree haben die Projektenwickler Cityraum das zweite Richtfest gefeiert, diesmal für den 2. und 3. Bauabschnitt. Nach Beginn der Bauarbeiten im November 2018 ragen dort die Rohbauten der Wohngebäude John und Marlene in die Höhe. JOHN umfasst 55 Einheiten im geförderten Wohnungsbau und einen Rewe-Supermarkt im Erdgeschoss. Auf Marlene verteilen sich 116 Mietwohnungen mit gehobenem Standard. Fertigstellung des gesamten Quartiers und Eröffnung des Vollsortimenters sind für das zweite Halbjahr 2020 geplant.

