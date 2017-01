Darmstadt: Cityraum feiert Richtfest im Berliner Carree

Das Bürogebäude Alex nimmt seit Baubeginn im April 2016 immer mehr Gestalt an. Heute feiert der Projektentwickler Cityraum auf dem 16.500 m² großen Berliner Carree das Richtfest des ersten Bauabschnitts mit 5.800 m² Büro- und Praxisfläche. Die Übergabe an die Nutzer soll im Oktober 2017 erfolgen. Das Areal befindet sich an der Kreuzung Hardtring und Berliner Allee im Darmstädter Verlagsviertel.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Berlin Darmstadt

„Wir liegen gut im Zeitplan und sind mit einer Vermietungsquote von derzeit 60 Prozent hochzufrieden„, so Moog. Zu den Mietern zählen Unternehmen aus der Beratungs-, Dienstleistungs-, Versicherungs- und IT-Branche. Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch begrüßt die Bebauung im Berliner Carree ebenfalls: „Darmstadt ist ein wachsender Wirtschaftsstandort. Für die Ansiedlung neuer Unternehmen benötigen wir moderne Bürogebäude mit einer sehr guten verkehrstechnischen Anbindung.“





Foto v.l.n.r.: Beim Richtfest für das Bürogebäude Alex im Berliner Carree feierten Roland Biskupek (Cityraum-Gesellschafter), Peter Biskupek (Geschäftsführer Biskupek Scheinert Moog Investorengruppe), Jochen Partsch (Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt), Nicolas Moog (Cityraum-Gesellschafter), Herbert Elfers (Planquadrat Architekten), Mathias Jöckel und Peter Jöckel (beide CityraumGesellschafter).



Markanter Blickfang

Das Gebäude Alex umfasst rund 5.800 m² Büro- und Praxisfläche. Diese erstrecken sich über fünf Geschosse plus Staffelgeschoss. Auf einer Ebene beträgt die kleinste Fläche ca. 100 m², die größte 1.000 m². „Durch die unterschiedlich teilbaren Flächen sprechen wir sowohl kleine Arztpraxen wie auch große Unternehmen an", erläutert Cityraum-Gesellschafter Roland Biskupek. Der Ausbau erfolgt auf Mieterwunsch. Die außergewöhnliche Sichtachse von der Berliner Allee aus spiegelt sich in dem Entwurf von Planquadrat Elfers Geskes Krämer Architekten aus Darmstadt wider. Der zweigeschossige Fassadenvorsprung wirkt wie ein Fenster mit Blick auf den Darmstädter Hauptbahnhof. Durch die homogene Lochfassade mit großen Fensteröffnungen entstehen lichtdurchflutete Räume. Auf dem Außengelände sind 14 Stellplätze und in der Tiefgarage 93 vorgesehen.





Richtfest im Berliner Carree: Der fertige Rohbau des Bürogebäudes Alex.



Quartier zum Wohnen und Arbeiten

Cityraum will im zweiten und dritten Bauabschnitt weitere Gebäude errichten. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt ca. 50 Mio. Euro. Geplant sind eine Anlage mit ca. 100 hochwertigen Eigentumswohnungen und ein Gebäudekomplex, der neben einem Lebensmittelmarkt auch Mietwohnungen beherbergt. Alle Gebäude sind mit einer Tiefgarage unterbaut. Weitere 195 Stellplätze befinden sich im bestehenden Parkhaus.