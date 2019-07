CityQuartier Fünf Höfe koopertiert mit dem Filmfest

„Das Filmfest hat die Movies. Die Fünf Höfe haben den Style.“ Das ist das Motto der neuen Marketingkooperation von Filmfest München und CityQuartier Fünf Höfe. Zwei große Player der bayerischen Landeshauptstadt haben sich zusammengetan, um große Filmkunst und einen ebenso lässigen wie kreativen und glamourösen Lifestyle – der hervorragend zur Welt des Kinos passt – in der Mitte der Stadt zu zelebrieren.

