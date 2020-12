Die britische Citygrove hat sich für ihr zweites Investment in Deutschland den Standort Lübeck ausgesucht. Der Investor hat nahe des Bahnhofs rund 3,6 Mio. Euro in ein Grundstück von CA Immo investiert. Diese hat seit Jahren am Standort „Beim Retteich“ versucht, eine Hotelprojektentwicklung voranzutreiben. Zahlreiche Schwierigkeiten hatten das Projekt aber…

[…]