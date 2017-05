City Tower Essen offiziell eröffnet

Eine der umfangreichsten Revitalisierungsmaßnahmen der letzten Jahre in Essen ist abgeschlossen: Das ehemalige Iduna-Hochhaus am Limbecker Platz 1 erscheint in neuem Glanz und bietet unter dem neuen Namen City Tower Essen ab sofort moderne Geschäfts- und Büroflächen in Innenstadtlage.

Am 5. Mai 2017 wurde das 15-stöckige Hochhaus offiziell eröffnet. Zahlreiche Akteure aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung folgten der Einladung der Hamburger Magna Immobilien AG und der Bochumer Can Immobilien GmbH, die das Hochhaus mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro gemeinsam revitalisiert haben. Der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, betonte in seiner Begrüßungsrede die Bedeutung des City Towers Essen als stadtb...

Fotos: EWG; Klaus-Peter Prengel/Fotoredaktion der Stadt Essen



[…]