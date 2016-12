City Outlet Wuppertal: Grünes Licht für den ersten Bauabschnitt

Jetzt will Wuppertal nachziehen. Nachdem das geplante Outlet in der Nachbarstadt Remscheid in der letzten Woche durch den Stadtrat grünes Licht erhalten hat [Remscheider Stadtrat beschließt Bau des Outlets in Lennep], erhielt die Clees Unternehmensgruppe, die das Outlet in Wuppertal plant, heute ebenfalls die Baugenehmigung für den 1. Bauabschnitt des City Outlets Wuppertal. Diese erfreuliche Nachricht rückt den Baubeginn des Outlets in greifbare Nähe. Der erste Bauabschnitt „ehemalige Bundesbahndirektion“ wird ca. 10.000 m² Verkaufsfläche mit voraussichtlich bis zu 65 Shops beinhalten. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2018 geplant.

„Die Stadt Wuppertal macht sich stark für das City Outlet Wuppertal. Daran lassen wir keinen Zweifel aufkommen. Insofern freue ich mich sehr, dass das Bauvorhaben eine so wichtige Hürde genommen hat. Wir werden die gute Zusammenarbeit mit dem Investor und allen Planungsbeteiligten weiter fortsetzen“, so Johannes Slawig, Stadtdirektor der Stadt Wuppertal.



Die 1875 erbaute Bundesbahndirektion bildet das Herzstück des neuen City Outlets Wuppertal. Die Bundesbahndirektion prägt seit über 140 Jahren das Stadtbild von Wuppertal und steht unter Denkmalschutz. Die charakteristische Architektur der Immobilie wird im Zuge der Modernisierung erhalten bleiben. Das Gebäude soll behutsam revitalisiert und auf die neue Einzelhandelsnutzung vorbereitet werden. Die Tradition der Bundesbahndirektion wird nach Umwandlung in eine moderne Handelsimmobilie auch für Besucher erlebbar sein. Selbst bei den neu zugeschnittenen Innenhöfen bleiben die historischen Stützen überwiegend erhalten und die hervorgehobenen Deckenunterzüge sowie der Bodenbelag erlauben, dass der Verlauf der ursprünglichen Mauerstellungen sichtbar wird.





Visualisierung des neuen City Outlets unter Einbindung der Bundesbahndirektion.



Der Baubeginn des ersten Bauabschnitts erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal des kommenden Jahres. „Mit der vorliegenden Baugenehmigung hat sich unser Zeitplan konkretisiert. Beim Bauleitplanverfahren für die restlichen beiden Bauabschnitte arbeiten wir in einem engen Dialog mit der Stadt, der Öffentlichkeit und dem Einzelhandel. Wir sind sehr zuversichtlich, hier in den nächsten Monaten gute Ergebnisse zu erzielen“, so Alexander Clees, Projektleiter der Clees Unternehmensgruppe.



Je näher der Realisierungszeitpunkt rückt, desto größer wird das Interesse potenzieller Mieter aus dem Einzelhandel. Thomas Reichenauer, Geschäftsführer von ROS Retail Outlet Shopping GmbH, dem zukünftigen Center Management des City Outlets Wuppertal, erörtert: „Die Vermietungsgespräche mit nationalen und internationalen Modelabels spiegeln uns wider, dass wir ein sehr gutes Standortpaket im Angebot haben: Die einmalige Architektur des Outlets, seine einzigartige innerstädtische Anbindung sowie die Attraktivität des Oberzentrums Wuppertal sind überzeugende Argumente. Nicht nur von baulicher Seite, sondern auch in der Vermarktung sind wir auf gutem Wege.“



Das City Outlet Wuppertal wird in insgesamt drei Bauabschnitten entwickelt werden. Für den zweiten und dritten Bauabschnitt wird derzeit ein Bebauungsplan unter Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt. Das Bauvorhaben soll nach Vollendung aller Bauabschnitte über rund 30.000 m² Verkaufsfläche verfügen und im Jahr 2020 vollständig abgeschlossen sein.