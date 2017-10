City-Nord: Der Post-Pyramide geht es an den Kragen

Es ist das erste umfängliche Wohnprojekt in der Hamburger City-Nord nach drei Jahrzehnten fast ausschließlichen Büro-Neubaus – und ein in jeder Hinsicht ehrgeiziges: „Ipanema“ will in zwei optisch geschwungen Gebäuden 523 Wohnungen realisieren. Mit grünen Dächern, Freitreppe und „naturnahen“ Strukturen. Starten können Projektentwickler Hamburg Team und Bauträger Otto Wulff am Überseering 30 aber erst, wenn die alte Post-Pyramide weg ist. Und der Stahlbeton-Koloss leistet einigen Widerstand.

Bereits seit März wird die einstige City-Nord-Ikone entkernt. Wegen seinerzeit verbauter Schadstoffe unter fast hermetischer Außenabriegelung und unter beständiger Raumluft-Messung. Bis Dezember sollen alle Geschosse plus Parkdecks „sauber“ sein. Ab Januar bis voraussichtlich August 2018 übernehmen dann Hydraulik- und Langfrontbagger das Zepter und tragen das Gebäude Etage für Etage von oben nach unten ab. Eine vermutlich staubige und laute Angelegenheit. Mit „Ipanema“ soll direkt im Anschluss begonnen werden. Kalkulierte Bauzeit: Vier Jahre.