Trier erreicht 62 Punkte im Comfort City Ranking

Trier ist eine Top-Einkaufsstadt im Mehrländereck (Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Belgien), auch mit großer touristischer Bedeutung, und besticht durch eine charmante Mischung aus historisch gewachsener Stadt mit vielen Kulturdenkmälern und einer großen Vielfalt an Filialisten und regionalen Anbietern. Dies führt zu einer hohen Aufenthaltsqualität in der Stadt. Für diese Stadtgröße bietet Trier eine außerordentlich große Innenstadt-Verkaufsfläche: über 150.000 m² mit bemerkenswerter Vielfalt an Einkaufslagen.

Im bundesweiten Comfort City Ranking 2019 erreicht Trier mit 62 Punkten, d. h. fünf von maximal sieben möglichen Einkaufstüten, eine insgesamt sehr positive Bewertung. Die Stadt zählt damit zu den Top-10-Einkaufsstädten mit 100 - 200.000 Einwohnern in Deutschland. Der Scoring-Durchschnitt in dieser Stadtgröße liegt lediglich bei 55 Punkten.



Das Einzugsgebiet mit allein auf der deutschen Seite rund 450.000 Menschen zuzüglich einem ähnlich großen Potenzial aus den umliegenden Nachbarländern sorgt vor diesem Hintergrund für herausragende Zentralitätsziffern, aber auch wegen dominierender City mit gesamtstädtischen Anteilen von rund 42 % (Verkaufsfläche) und rund 53 % (Umsatz). Aufgrund der meist kleinen Immobilien steht die Stadt primär im Fokus der Privatinvestoren bei im Zuge der Marktentwicklung gestiegenen Faktoren.