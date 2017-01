City-Leerstände im Schulterschluss bekämpfen

Allein der pure Begriff ist mit Horror besetzt: Leerstand in City-Lagen. Kein Phänomen nur der gebeutelten Zentren mit schrumpfender Bevölkerung, der ostdeutschen Mittelstädte oder der wirtschaftlich abgehängten, halbländlichen Gemeinden, inzwischen macht sich das Ungetüm regelmäßig auch in prosperierenden Metropolen breit. Und: Einfach, quasi von alleine, verschwinden wird das Problem der verwaisten Ladenlokale und Gewerbeflächen nicht. Die gewaltige (internetbedingte) Umwälzung des Vor-Ort-Handels hat ihren Scheitelpunkt noch längst nicht erreicht. Die Bekämpfung von Leerständen in 1-A- und 1-B-Lagen erfordert einen konzertierten Schulterschluss von Kommunen, Immobilienbesitzern und Händlern.

Es ist eine ziemlich gruselige Modellrechnung, die das Institut für Handelsforschung (IFH) jüngst vor dem Hintergrund der konstant steigenden Zahlen des Online-Shoppings aufgestellt hat: Die Kölner gehen davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren rund 45.000 stationäre Händler ihre Pforten schließen werden. Sprich: Jedes zehnte Geschäft wirft das Handtuch; die Verteilung der Verstorbenen ist uneinheitlich. Der Abwärtssog verstärkt sich indes quasi autonom: Mit jedem Geschäft, das sich verabschiedet, schwindet ein Stück vom notwendigen Branchemix einer City, der für Frequenz sorgt. Schwindende Laufkundschaft lässt weitere Bilanzen rutschten, die zur Aufgabe zwingen - und so weiter. Die Anzahl der „Zu vermieten“-Schilder und verklebten Schaufenster verstärkt die psychologische Wahrnehmung eines sterbenden Straßenzugs, eines ganzes City-Teils.



Wenn schon der Bestand von Schwindsucht geplagt wird, so treibt die ungezügelte Schaffung neuer Gewerbeflächen den Prozess weiter voran. Nach Ansicht von Peter Maßmann, Geschäftsführer der Hamburger Maßmann & Co. Handelsimmobilien GmbH, kann derzeit ausgerechnet in der prosperierenden Hansestadt ein nachhaltiges Beispiel dafür betrachtet werden. Die 1-B-Lagen „Alter Wall“ und die „Stadthöfe“ an der Stadthausbrücke überbieten sich regelrecht mit Neubauten. 16.000 Quadratmeter zusätzliche Einzelhandelsflächen entstehen hier; nach Kenntnisstand des Hanseaten bis dato ohne Mieter. Der ehemalige Direktor Vermietung beim Shoppingcenter-Multi ECE prognostiziert nicht nur Leerstände, sondern langfristig - aufgrund des Überangebots - fallende Mieten und/oder den wertmäßigen Niedergang ganzer Blöcke.



Michael Reink, Bereichsleiter Standort und Verkehrspolitik beim HDE, fordert von Stadtverwaltungen, Händlern und Immobilienbesitzern eine neue, sehr viel größere Flexibilität, um dem Strukturwandel des Handels gerecht zu werden. Kommunen sind in der Pflicht, unter der Maßgabe des Erhalts einer überlebensnotwendigen Branchenpalette größere Spielräume bei der Nutzung vorhandener Gewerbeflächen zu ermöglichen. Händler müssen sich in der Ausgestaltung ihrer Verkaufsräume mehr an Kriterien wie Wohlfühlatmosphäre und Einkaufserlebnis orientieren, so sie die internetaffine Klientel zukünftig überhaupt hintern dem Laptop hervorlocken wollen. Und Immobilienbesitzer sollten sich mit dem Vehikel einer umsatzabhängigen Miete anfreunden und/oder für ansehnliche Zwischenvermietungen in die Pflicht genommen werden.



Dass derartige Vorschläge keine fromme Fabulierkunst sind, sondern überaus praxistauglich daherkommen, stellt die Stadt Passau mit ihren City Marketing seit geraumer Zeit unter Beweis. Ein Computerprogramm hat sämtlich Ladenlokale der Stadt im Visier, unterstützt das Flächenmanagement und schlägt bei drohenden Leerständen Alarm. Es errechnet und offeriert anschließend Zwischennutzungen oder Übergangsmieter, prüft die Umwidmung in Wohnraum, stellt im günstigsten Fall Kontakt zu denkbaren Investoren her. Das Schwierigste an diesem Programm, sagen die Initiatoren, war es, die so unterschiedlichen Interessen im Sinne des gemeinsamen Ziels unter einen Hut zu bekommen.